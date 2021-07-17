Австрия против предложенных Еврокомиссией ограничений на наличные расчеты

Правительство Австрии не поддерживает установление верхнего предела в 10 тысяч евро для наличных операций в рамках представленных Еврокомиссией мер по отмыванию средств.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на DW.
Министр финансов Гернот Блюмель во время видеоконференции с коллегами из других стран ЕС заявил, что наличные деньги являются деликатным вопросом в Австрии и имеют принципиальное значение для граждан для чувства безопасности и свободы.
Австрия также не видит дополнительной выгоды от ограничительных мер, а потому выступает против, добавил он.
Ранее Еврокомиссия представила масштабный пакет мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Евросоюзе.
В Брюсселе предлагают ввести верхнюю планку в 10 тысяч евро для расчетов наличными, создать новое ведомство по борьбе с отмыванием денег и тщательнее контролировать оборот криптовалют.
Предложения Еврокомиссии должны рассмотреть профильные министры стран ЕС и Европарламент. При этом в некоторых странах ЕС уже существуют ограничения на наличные расчеты. Однако в Германии, Австрии, Люксембурге и на Кипре их пока нет.
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