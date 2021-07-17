Ипотечных кредитов под 7% выдано более чем на полмиллиарда гривен (инфографика)

По состоянию на 26 июля текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 614 кредитных договоров на общую сумму 522,1 млн грн, причем как на первичном (21,05%), так и вторичном (соответственно – 78,95%) рынках.
Об этом пишет Минфин.
В целом во уполномоченные банки поступило 947 заявок на участие в программе на общую сумму 812,95 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
+ 5% – количества кредитов и + 5% – суммы кредитов;
+ 3% – количества заявок и + 3% – суммы заявок.
15 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.
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