Динамика цен на жилье в Киеве (инфографика)

Строительная сфера в Украине показывает устойчивый рост, несмотря на ряд макроэкономических показателей.

Сектор во втором квартале 2021 года продолжает удивлять наметившимися тенденциями не только инвесторов, но и консалтинговые агентства и риелторов.

Об этом пишет в аналитике vn.com.ua.

После рекордного первого квартала цены продолжают расти. За три первых месяца в столице средняя стоимость квадрата приблизилась к 30 тысячам гривен.

В иностранной валюте прибавка составила $90 за один квадратный метр жилья.

В лидерах остается Киев и область, а также Донецко-приднепровский регион, где цена выросла на 3,5%. При этом западная часть страны также показывает неплохую динамику. Например, в Хмельницком цена выросла на 4,81%.

Во втором квартале рост цен на квадратные метры продолжился.

Стоимость жилья в столице прибавляет до 1,5% в месяц. Стоимость одного квадратного метра поднялась с 30 831 грн до 31 062 грн за 1 м². Ведущие риелторы страны сходятся во мнении, что до конца года стоимость жилья в стране может вырасти на четверть.

Печерский район показал рекордное повышение стоимости квадратного метра. Цена достигла отметки в 71 786 грн за квадрат, а количество предложений увеличилось на 36,36%.

Подольский район продолжает лидировать в плане сданных объектов. Количество предложений от застройщиков здесь увеличилось на 58,82%. При этом цена за квадрат достигла отметки в 39 903 грн.

В Шевченковском районе за два квартала 2021 года количество предложений уменьшилось на 64,71%. Стоимость квадрата достигла отметки 36 099 грн.

В Голосеевском районе средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 33 187 гривен. Количество предложений, начиная с начала года, не изменилось.

В Оболонском районе средняя цена на недвижимость в новых домах не изменилась. После шести месяцев 2021 года она составляет 31 516 грн за квадрат. Количество предложений не изменилось.

В среднем в Святошинском районе цена на новостройки увеличилась на 2,5% и составила 29 900 гривен за квадрат. Количество предложений упало на 2,7%.

В Днепровском районе города Киев цена на жилье выросла на 4% и составила 27 975 гривен за квадратный метр. Застройщики не предлагают новых проектов.

В Соломенском районе столицы также нет никаких особых изменений. Стоимость жилья практически не растет и составляет всего 25 651 грн за квадратный метр.

Проекты в Дарницком районе показали существенное падение. Средняя цена уменьшилась на 8,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Купить жилье здесь можно по 25 180 грн за 1 квадратный метр.

Замыкает список Деснянский район с минимальной средней ценой на квартиры. Сегодня купить здесь жилье можно за 21 478 гривен за 1 квадрат. Количество предложений не изменилось.

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