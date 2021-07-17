Как пользоваться электронными счетами для оплаты всех потребленных жилищно-коммунальных услуг

Рассчитаться дистанционно по электронным счетам можно через личный кабинет на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» или через индивидуальный QR-код, напечатанный на каждом счете-сообщении.

Об этом сообщает ЦКС.

Для оплаты через личный кабинет:

Создать учетную запись (добавив фамилию, имя и адрес).

Добавить объект (квартиру или несколько – для помощи при оплате старшим соседям и родственникам).

Выбрать удобный способ оплаты и рассчитаться. Квитанция об оплате поступит на указанную электронную почту.

Чтобы оплатить с помощью QR-кода:

Отсканировать код и перейти по ссылке.

Ввести номер телефона и электронный адрес, на который после оплаты мгновенно поступит квитанция.

Нажать “Оплатить”.

Владельцы карты киевлянина могут оплатить потребленные услуги без комиссии. Для проведения безкомиссионной оплаты необходимо выбрать соответствующую карту из предложенного перечня на этапе оплаты.

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