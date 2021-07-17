Как пользоваться электронными счетами для оплаты всех потребленных жилищно-коммунальных услуг

Рассчитаться дистанционно по электронным счетам можно через личный кабинет на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» или через индивидуальный QR-код, напечатанный на каждом счете-сообщении.
Об этом сообщает ЦКС.
Для оплаты через личный кабинет:
Чтобы оплатить с помощью QR-кода:
Владельцы карты киевлянина могут оплатить потребленные услуги без комиссии. Для проведения безкомиссионной оплаты необходимо выбрать соответствующую карту из предложенного перечня на этапе оплаты.
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