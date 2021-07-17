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Как пользоваться электронными счетами для оплаты всех потребленных жилищно-коммунальных услуг

Как пользоваться электронными счетами для оплаты всех потребленных жилищно-коммунальных услуг

Рассчитаться дистанционно по электронным счетам можно через личный кабинет на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» или через индивидуальный QR-код, напечатанный на каждом счете-сообщении.

Об этом сообщает ЦКС.

Для оплаты через личный кабинет:

  • Создать учетную запись (добавив фамилию, имя и адрес).
  • Добавить объект (квартиру или несколько – для помощи при оплате старшим соседям и родственникам).
  • Выбрать удобный способ оплаты и рассчитаться. Квитанция об оплате поступит на указанную электронную почту.

Чтобы оплатить с помощью QR-кода:

  • Отсканировать код и перейти по ссылке.
  • Ввести номер телефона и электронный адрес, на который после оплаты мгновенно поступит квитанция.
  • Нажать “Оплатить”.

Владельцы карты киевлянина могут оплатить потребленные услуги без комиссии. Для проведения безкомиссионной оплаты необходимо выбрать соответствующую карту из предложенного перечня на этапе оплаты.

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По материалам Finance.UA
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