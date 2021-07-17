В Киеве на маршрутах общественного транспорта появятся электробусы — КГГА

Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Планируется, что электробусы заменят транспорт с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 «Дарницкая площадь — станция метро «Дворец спорта» и № 62 «Ботанический сад — Контрактовая площадь».
Ожидается, что город приобретет 17−20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности.
Как отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев, постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Так, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.
«Важно, что закупка электроавтобусов будет осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь», — уточнил Александр Густелев.
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