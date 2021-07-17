Зеленский ввел в действие решение СНБО о стимулировании поиска стратегических полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 июля о стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Так, СНБО одобрил перечень металлических руд и неметаллических полезных ископаемых по стратегическому значению для развития экономики и обороноспособности. К ним отнесли 37 позиций: медные, никелевые, вольфрамовые и другие металлические руды, а также барит, графит, калийную соль и флюорит.
Правительству поручено в течение двух месяцев утвердить перечень недр со стратегическим значением, которые будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, путем проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование.
Также Кабмин ежегодно до 1 января будет предоставлять на рассмотрение СНБО актуализированный перечень стратегических руд и полезных ископаемых.
В течение двух месяцев в Верховную Раду должны внести на рассмотрение проект изменений в Кодекс Украины о недрах и предусмотреть ими критерии отнесения полезных ископаемых к стратегическим. Кроме того, в спецразрешениях на пользование хотят установить требования по обогащению и переработке в Украине таких полезных ископаемых и запретить продлевать срок действия разрешений на пользование.
Рада также рассмотрит изменения в законы о предоставлении права Госгеонедра останавливать действие и аннулировать спецразрешения без обращения в суд по основаниям их получения вне аукциона по результатам апробации запасов полезных ископаемых без спецразрешения.
Также разрешение могут отменить, если пользователь недр без уважительных причин в течение двух лет (для нефтегазоперспективных площадей и месторождений – 180 дней) не приступил к пользованию недрами.
Другая причина – если его деятельность привела к отравлению, радиационному поражению, потере трудоспособности, инвалидности или смерти людей, что классифицировано как чрезвычайная ситуация или значительное загрязнение окружающей среды.
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