Chery начала тестировать новый кроссовер-купе (фото)

Фотошпионы разместили в Интернете шпионские фотографии нового кроссовера китайской компании Chery. В продаже он появится в 2022 году.
Как будет называться новый паркетник Chery – еще не известно. Его заводской индекс – XC.
Новый китайский кроссовер тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно что-то конкретное сказать про его дизайн. Судя по всему, это будет не «чистый» кроссовер, а кроссовер-купе. Во всяком случае, в его силуэте явно просматриваются элементы купе.
Судя по всему, этот кроссовер получит дизайн в новом корпоративном стиле Chery. Будет широкая радиаторная решетка с оригинальным рисунком и двухъярусная головная оптика, которая, похоже, опять вошла в моду.
Что же касается салона, то мы не удивимся, если у него будет цифровая приборная панель и большой дисплей информационно-развлекательной системы.
В линейку двигателей могут войти 1,6 и 2,0 л бензиновые силовые агрегаты. Покупателям могут также предложить гибридную версию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергиюВчера, 12:00 - 5532 16
«Газпром» снижает транзит через Украину, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2», — оператор ГТСВчера, 09:15 - 600 7
Минэнерго: потребители без газовых счетчиков будут отключены от газоснабженияВчера, 19:00 - 751 6
Укртрансгаз за полгода сократил потери газа на 2 миллиарда кубовВчера, 07:47 - 681 6
«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в КанадеВчера, 15:33 - 472 4
Украинцы в августе получат повышенные пенсииВчера, 09:00 - 13738
В Минэнергетики рассказали о новых тарифах на электроэнергиюВчера, 12:00 - 5532 16
Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУВчера, 08:04 - 4515
Эксперты рассказали, что будет с ценами на картофельВчера, 06:53 - 2335
Сегодня заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД (список)Вчера, 11:05 - 2323
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 941 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 970 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 576
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1828
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1202 3