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Chery начала тестировать новый кроссовер-купе (фото)

Фотошпионы разместили в Интернете шпионские фотографии нового кроссовера китайской компании Chery. В продаже он появится в 2022 году.

Как будет называться новый паркетник Chery – еще не известно. Его заводской индекс – XC.

Новый китайский кроссовер тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно что-то конкретное сказать про его дизайн. Судя по всему, это будет не «чистый» кроссовер, а кроссовер-купе. Во всяком случае, в его силуэте явно просматриваются элементы купе.

Судя по всему, этот кроссовер получит дизайн в новом корпоративном стиле Chery. Будет широкая радиаторная решетка с оригинальным рисунком и двухъярусная головная оптика, которая, похоже, опять вошла в моду.

Что же касается салона, то мы не удивимся, если у него будет цифровая приборная панель и большой дисплей информационно-развлекательной системы.

В линейку двигателей могут войти 1,6 и 2,0 л бензиновые силовые агрегаты. Покупателям могут также предложить гибридную версию.

По материалам autonews.ua
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