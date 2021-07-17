Bitcoin вырос более чем на 12% из-за Amazon и Twitter

Криптовалюта Bitcoin, которая в течение нескольких месяцев упала до значения менее 30 тысяч долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter относительно использования блокчейна и криптовалют в будущем.

Об этом сообщает Reuters, Coindesk.

Так, Bitcoin вырос на 12,5% до 39 850 долларов – рекорд с середины июня. Кроме того, на 8% до 2 344 долларов выросла вторая наиболее популярная криптовалюта – Ethereum.

Повлиять на это могли заявления одновременно ряда техгигантов. На прошлой неделе гендиректор Twitter Джек Дорси заявил, что биткоин станет “большой частью будущего компании – он видит возможности интегрировать криптовалюту в существующие продукты и услуги соцсети.

В Amazon же стали искать специалистов по блокчейну и заявили, что верят в быстрые и дешевые переводы в будущем, и исследуют возможности блокчейна для этого. Впоследствии издание London’s City A.M. сообщило со ссылкой на источник, что компания может запустить платежи в Bitcoin до конца 2021 года.

Кроме того в июне основатель Tesla Илон Маск заявлял, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия, однако 21 июня на пресс-конференции подтвердил такой план.