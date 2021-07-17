Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предлагает создать комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) для определения перечня лиц, имеющих чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).
«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК», — заявил Разумков в эфире канала «Украина 24».
По его словам, чтобы избежать конфликта интересов, перечень олигархов должен определять не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а независимый орган.
«Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекнуть представителей власти, что они прописали это под себя. Если мы запускаем такой механизм, то он должен действовать постоянно», — подчеркнул спикер.
Спикер Рады добавил, что еще необходимо принять некоторые другие инициативы для урегулирования отношений между властью и бизнесом, в частности, о лоббировании и антитрастовое законодательство, выполнять функцию борьбы с монополиями.
Напомним, ранее Разумков заявлял, что заниматься определением того, кто может подпадать под определение олигарха, которое планируется ввести в Украине, должна особая структура при Нацагентстве по предотвращению коррупции.
Перед этим Разумков уже критиковал законопроект Зеленского об олигархах, подчеркивая, что СНБО является координационным органом, который не имеет полномочий определять, кто является олигархом, а кто нет.
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