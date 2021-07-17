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Google подтвердила название Wear OS 3

Google подтвердила название Wear OS 3

Google наконец-то объявила официальное название своей новой унифицированной платформы для умных часов. И тут никаких сюрпризов: Wear OS 3. Но в целом ничего хорошего для владельцев существующих моделей этот анонс не несет.

Samsung и Google первоначально анонсировали объединение Tizen и Wear OS в единую платформу на майской конференции Google I/O 2021. Месяц назад Samsung объявила, что ее вариант на замену Tizen OS будет называться One UI Watch, а Google, изначально называвшая новую ОС просто «Wear», как и ожидалось, присвоила следующей версии порядковый номер три.

На официальной служебной странице Wear OS 3 говорится о совместимости с умными часами Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellular/LTE и TicWatch E3, а также «моделями следующего поколения Fossil Group, которые выйдут в конце этого года». То есть, по факту, из существующих моделей умных часов Wear OS апдейт получат всего три модели — на Snapdragon Wear 4100. Это также означает, что грядущие умные часы Fossil шестового поколения выйдут на рынок с ОС Wear OS 2, а позже получат обновление до Wear OS 3. К слову, говоря о сроках выхода этого самого обновления Wear OS 3 — Google предупреждает, что оно выйдет не раньше второй половины 2022 года. Также компания оговаривает, что обновление будет опциональным, а для его установки потребуется сброс до заводских настроек.

К настоящему моменту мы уже выяснили, что существующие модели Fossil и Samsung останутся за бортом. И это с учетом заявления Qualcomm, что более старая SoC Snapdragon Wear 3100 поддерживает Wear OS 3.

Грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch4, чей анонс ожидается вместе с новыми складными смартфонами Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 на презентации 11 августа, будут работать под управлением новой ОС One UI Watch (она же Wear OS 3). А для существующих моделей на Tizen компания ранее пообещала три года обновлений (с момента выхода модели).

По материалам ITC.ua
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