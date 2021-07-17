Межбанк: до каких пределов подешевеет валюта

Последняя неделя июля на валютном рынке пройдет достаточно активно. И понедельник не будет исключением. В основном сработают четыре основных фактора, которые серьезно будут влиять на межбанк:
1) график, время физического зачисления и главное – суммы возмещений НДС экспортерам;
2) тестирование уровня в 27 гривен за доллар, как реакции рынка на повышение учетной ставки НБУ до 8% годовых;3) поведение нерезидентов и крупных местных игроков на первичном и вторичном рынках при коррекции своего портфеля ОВГЗ, после данного изменения учетной ставки регулятором;
4) приближение конца месяца и активизация хозяйственной деятельности в этой связи всех клиентов.
По прогнозу сегодня объем операций на межбанке будут в пределах до $115-155 млн при заключении до 430-650 сделок с очередными периодическими попытками крупных покупателей и спекулянтов сыграть по курсу доллара “на снижение”. Если продавцы “поведутся” на данные уловки покупателей и спекулянтов – котировки просядут ниже психологического порога в 27 гривен и мы снова увидим НБУ с интервенцией по выкупу доллара, чтобы поддержать курс американской валюты и выровнять спрос и предложение.
Котировки межбанка, по расчетам “Минфина” 26 июля будут в пределах: доллар — коридор 26,90 – 27,15 грн, евро — коридор 31,60 – 32,95 грн.
Евро: в банках широкий коридор от 31,60 до 32,10 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах значительно более узкого коридора 31,70 – 32,00 грн при спреде до 25 копеек.
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 26,70 – 27,00 грн и продажа 27,02 – 27,20 грн.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,95 – 27,00 грн и продажа 27,06 – 27,15 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,04/ 25,06
евро – 33,80/ 33,83
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