Производитель электропикапов Rivian привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций

Rivian продолжает активно привлекать средства в стремлении опередить Tesla и других в выпуске собственного электрического пикапа. В рамках очередного раунда финансирования американский производитель электрокаров привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций.
Rivian основана американским инженером Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. В 2018 году Rivian представила два своих первых электромобиля — пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S. Их выход на рынок уже несколько раз переносили из-за разных технологических трудностей. Сейчас поставки R1T запланированы на сентябрь 2021 года, а отгрузки R1S должны начаться в «ближайшее время».
Этот раунд возглавил фонд Amazon Climate Pledge Fund, а также D1 Capital Partners и Ford Motor Company. Также в свежем инвестраунде поучаствовали Third Point, Fidelity Management, Research Company, Dragoneer Investment Group и Coatue. Привлеченные средства пойдут на «расширение программы создания новых транспортных средств, увеличение производственных мощностей на внутреннем рынке и ускорение экспансии на международный рынок».
Одновременно Rivian подтвердил планы по строительству второго завода в США — в настоящее время автопроизводитель подыскивает подходящее место для предприятия. В отличие от большинства других стартапов по производству электромобилей, Rivian всегда фокусировалась на производстве — компания купила бывший завод Mitsubishi в штате Иллинойс еще до презентации прототипов. В недавнем письме об очередном переносе сроков поставки первых машин (отгрузки R1T переехали на сентябрь 2021 года) гендиректор компании Роберт Скариндж сообщил, что в Rivian работают уже 7000 сотрудников. По слухам, завод Rivian в Иллинойсе способен производить до 300 000 автомобилей в год.
На заводе Rivian в Иллинойсе — две линии. Одна для автомобилей R1, вторая — для коммерческих фургонов. Еще в сентябре 2019 года Amazon подписал контракт с Rivian на поставку 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов.
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