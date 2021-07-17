0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Производитель электропикапов Rivian привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций

Производитель электропикапов Rivian привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций

Rivian продолжает активно привлекать средства в стремлении опередить Tesla и других в выпуске собственного электрического пикапа. В рамках очередного раунда финансирования американский производитель электрокаров привлек дополнительные $2,5 млрд инвестиций.

Rivian основана американским инженером Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. В 2018 году Rivian представила два своих первых электромобиля — пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S. Их выход на рынок уже несколько раз переносили из-за разных технологических трудностей. Сейчас поставки R1T запланированы на сентябрь 2021 года, а отгрузки R1S должны начаться в «ближайшее время».

Этот раунд возглавил фонд Amazon Climate Pledge Fund, а также D1 Capital Partners и Ford Motor Company. Также в свежем инвестраунде поучаствовали Third Point, Fidelity Management, Research Company, Dragoneer Investment Group и Coatue. Привлеченные средства пойдут на «расширение программы создания новых транспортных средств, увеличение производственных мощностей на внутреннем рынке и ускорение экспансии на международный рынок».

Одновременно Rivian подтвердил планы по строительству второго завода в США — в настоящее время автопроизводитель подыскивает подходящее место для предприятия. В отличие от большинства других стартапов по производству электромобилей, Rivian всегда фокусировалась на производстве — компания купила бывший завод Mitsubishi в штате Иллинойс еще до презентации прототипов. В недавнем письме об очередном переносе сроков поставки первых машин (отгрузки R1T переехали на сентябрь 2021 года) гендиректор компании Роберт Скариндж сообщил, что в Rivian работают уже 7000 сотрудников. По слухам, завод Rivian в Иллинойсе способен производить до 300 000 автомобилей в год.

На заводе Rivian в Иллинойсе — две линии. Одна для автомобилей R1, вторая — для коммерческих фургонов. Еще в сентябре 2019 года Amazon подписал контракт с Rivian на поставку 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.