В Украине вступил в силу закон об уточнении определения лизинговой операции

В Украине в воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции».
Соответствующий закон накануне обнародован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».
Целью и задачей закона является устранение противоречий и уточнение определения лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе для дальнейшего развития рынка лизинга в Украине.
Документ определяет, что лизинговая операция (кроме операций по фрахтованию (чартеру) морских судов и других транспортных средств) — это передача основных средств во владение и пользование физическим и/или юридическим лицам (лизингополучателям) за плату на определенный срок. Лизинговые операции осуществляются в виде оперативного лизинга, финансового лизинга, операций возвратного лизинга.
Оперативный лизинг (аренда) — это операция юридического или физического лица (лизингодателя/арендодателя), по которой лизингодатель/арендодатель передает другому лицу (лизингополучателю/арендатору) основные средства, приобретенные или изготовленные лизингодателем/арендодателем, на условиях иных, чем те, которые предусматриваются финансовым лизингом.
Лизинг считается финансовым, в частности, если сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равна первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее.
Объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре.
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