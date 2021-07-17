На Киевщине подорожает проезд в пригородных маршрутках

С сентября на пригородных маршрутах Киева тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10−16%.
Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на главу Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко.
«Подорожание проезда в ближайшее время коснется всей правобережной части Киевской области. За время карантина наши предприятия сильно пострадали, ведь работали вполсилы, а поддержки от государства не получили. Мы не просили компенсации, денег, но ждали, что нам предоставят гарантии перед банками, которые сейчас нас обложили штрафными санкциями. Ведь многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально», — заявил Павленко.
При этом глава Ассоциации перевозчиков пеняет на водителей, мол, все подорожание из-за них.
«Основные убытки у нас не из-за того, что мы мало зарабатываем, а потому, что водители прикарманивают солидные суммы. Билеты не спасут, как и кондукторы. Выход — только бесконтактная форма оплаты спасет. Все перевозчики понимают механизм, но терпят, потому что водителей не хватает», — объясняет Павленко.
Водители в свою очередь уверяют, что виновато начальство. И говорят, что тарифа в 17 грн на маршруте Ирпень-Киев вполне достаточно.
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