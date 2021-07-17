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WhatsApp запустил функцию совместимости с несколькими устройствами одновременно

WhatsApp запустил функцию совместимости с несколькими устройствами одновременно

В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная функция совместимости с несколькими устройствами одновременно.

Об этом сообщает портал “9TO5Mac”.

Указано, что когда эта функция будет доступна для всех пользователей, люди смогут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне.

В частности, это означает, что вы сможете использовать WhatsApp на Mac, даже если ваш iPhone не включен или не подключен к Интернету.

Также благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи смогут использовать WhatsApp Web и мобильную версию приложения без подключения к Интернету или основному телефону пользователя.

Как отмечается, функция позволяет пользователям заходить в свой аккаунт на четырех устройствах одновременно. Однако подключить к учетной записи можно только одно телефонное устройство.

Кроме того, если не использовать подключенное устройство более двух недель, гаджеты, которые с ним связаны, будут отключены автоматически.

По материалам Дело
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