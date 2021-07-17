Mercedes-Benz приобрел стартап YASA, специализирующийся на электродвигателях

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler AG, приобрел британский стартап YASA, который выпускает электродвигатели для спортивных машин.

Об этом сообщается на сайте компании.

В Mercedes-Benz уверены, что сделка позволит компании укрепить свои технологии в преддверии перехода на выпуск исключительно электромобилей.

При этом условия этой сделки не разглашаются.

По словам главы подразделения Mercedes-AMG Филиппа Шимера, технологии YASA позволят этой модельной линейке “быть на шаг впереди конкурентов”.

В соответствии с планом концерна, с 2025 года все новые модели машин Mercedes-Benz будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Указано, что для выполнения этих целей компания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год.