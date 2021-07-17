Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет — вступил в силу закон

В Украине в воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины „О защите прав потребителей“ относительно гарантийных обязательств в электронном виде».
Соответствующий закон накануне обнародован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».
Так, согласно закону, предприятие сможет предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, в частности паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном веб-сайте производителя. В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.
В то же время по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара. Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.
Ожидается, что соответствующие обновления в законодательстве помогут украинским потребителям избежать хранения эксплуатационных документов в бумажном виде или вероятности их потерять. Кроме того, недобросовестные субъекты хозяйствования не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде
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