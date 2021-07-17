Регулятор выкупил на межбанке 32 миллиона долларов

Нацбанк в течение недели 19-23 июля выкупил на межбанке 32 млн долларов, операций по продаже регулятор не проводил.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Весь объем операций по покупке валюты НБУ осуществил по лучшему курсу (Matching).
В общей сложности с начала года НБУ выкупил на рынке 1,025 млрд долл, продал 169,5 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.
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