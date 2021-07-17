Для уменьшения трудовой миграции нужно активизировать политику занятости, — Минэкономики

Для уменьшения трудовой миграции правительство активизирует политику занятости. Была поставлена цель – увеличить занятость на 10%.

Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Любченко на Всеукраинском форуме “Украина 30, Трудовые ресурсы”.

«Мы меняем подходы работы служб занятости. Будем создавать современную сервисную службу по подбору и подготовке персонала для работодателей и профессионального обучения для безработных в соответствии с требованиями рынка. Для примера, на сегодня имеем более 75 тыс. свободных рабочих мест, которые необходимо заполнить. Когда говорим о занятости, важно отметить, что в Украине есть рабочие места, вакансии, с развитием экономики образуются новые. В целом мы поставили себе цель – увеличить занятость в Украине на 10%», – рассказал Алексей Любченко.

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По словам Алексея Любченко, вопрос занятости в Украине имеет значительно более широкую проблематику.

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«Вопрос значительно шире – это также и о теневой экономике, для примера, в прошлом году почти 11 млн человек не получали вовсе никакого дохода, а теневой фонд оплаты труда оценивается в сумму почти 500 млрд гривен. Часто сталкиваемся с проблемой: люди уговаривают работодателя написать отказ. Мы ежедневно фиксируем такие факты совместно с Гоструда, Налоговой службой и местными властями», – отметил Любченко.

Для этого задачей правительства в этом направлении будет коммуницировать с бизнесом, местными властями и развивать экономику и легализацию бизнеса.

«Как отмечают коллеги, много людей возвращаются в Украину и работают. Подтверждением этого служит статистика – за два последних месяца динамика количества сообщений об официальном трудоустройстве выросла более чем в два раза. Но мы не должны на этом останавливаться и продолжать социальный диалог», – подытожил министр.