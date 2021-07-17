Украина может получить новые средства от МВФ: о какой сумме идет речь

До 2 августа 2021 Украина может получить специальные права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда на сумму около 3 миллиардов долларов.
Об этом рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Шевченко отметил, что в настоящее время уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ, о выделении Украине СПЗ, однако еще должен проголосовать Совет управляющих Фонда, как того требует алгоритм принятия решений в Фонде. Украина может получить СПЗ, что равны 2,73 миллиарда долларов в соответствии с квотой страны.
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На что пойдут средства от МВФ? Во время пресс-брифинга главу НБУ спросили и о том, куда Украина направит средства после их получения. Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. И только после зачисления этих средств центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем распределении их между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.
В НБУ подчеркнули, что для регулятора главная не форма сотрудничества, а реформы и дешевое финансирование от МВФ.
«Главное — не форма реализации: продление программы или новая программа. Главное — реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ, переходят из программы в программу. Поэтому следует сконцентрироваться на их выполнении», — поделился Шевченко.
Как подчеркнул Шевченко, основным предположением, которое правление НБУ принимает во внимание относительно макропрогноза, остается продолжение сотрудничества с МВФ.
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