«Газпром» снижает транзит через Украину, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2», — оператор ГТС

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для транзита газа в Европу на фоне возникшего дефицита. Однако российская корпорация отказывается от этой возможности для быстрого запуска «Северного потока-2».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона изданию Forbs.

«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон.

По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 года «Нафтогаз» является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу «Газпрома» бронирует у ООО «Оператор ГТС Украины» необходимые мощности.