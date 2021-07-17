Современный Робин Гуд: житель США ограбил VIP-клиентов казино на $100 тысяч

В Детройте, штат Мичиган, преступник украл с аккаунтов VIP-клиентов местного казино около $100 тыс. Его арестовали, когда он попытался повторить свою аферу в Канзасе, пишет ua.news
56-летний Джон Кристофер Коллетти попал в казино MGM Grand Detroit под видом другого человека и использовал украденные персональные данные VIP-клиентов казино, сообщает Clickondetroit.
С помощью поддельного водительского удостоверения Коллетти снял с чужого аккаунта несколько тысяч долларов, после чего вызвал такси и поехал в центральную часть города.
Преступник снял деньги через систему Global Payments Gaming Services Inc., которая используется для богатых клиентов казино.
Коллетти арестовали в Канзасе, когда он пытался повторить свою аферу в одном из местных казино. Полиция изъяла у мужчины 83 фальшивых водительских удостоверения, 14 страховых карт, 19 карт игроков и книги о том, как совершать преступления.
Его приговорили к четырем годам лишения свободы и выплате в размере $125 тыс. В апреле 2021-го Коллетти признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
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