Современный Робин Гуд: житель США ограбил VIP-клиентов казино на $100 тысяч

В Детройте, штат Мичиган, преступник украл с аккаунтов VIP-клиентов местного казино около $100 тыс. Его арестовали, когда он попытался повторить свою аферу в Канзасе, пишет ua.news

56-летний Джон Кристофер Коллетти попал в казино MGM Grand Detroit под видом другого человека и использовал украденные персональные данные VIP-клиентов казино, сообщает Clickondetroit.

С помощью поддельного водительского удостоверения Коллетти снял с чужого аккаунта несколько тысяч долларов, после чего вызвал такси и поехал в центральную часть города.

Преступник снял деньги через систему Global Payments Gaming Services Inc., которая используется для богатых клиентов казино.

Коллетти арестовали в Канзасе, когда он пытался повторить свою аферу в одном из местных казино. Полиция изъяла у мужчины 83 фальшивых водительских удостоверения, 14 страховых карт, 19 карт игроков и книги о том, как совершать преступления.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы и выплате в размере $125 тыс. В апреле 2021-го Коллетти признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи.