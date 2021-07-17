0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Современный Робин Гуд: житель США ограбил VIP-клиентов казино на $100 тысяч

Современный Робин Гуд: житель США ограбил VIP-клиентов казино на $100 тысяч

В Детройте, штат Мичиган, преступник украл с аккаунтов VIP-клиентов местного казино около $100 тыс. Его арестовали, когда он попытался повторить свою аферу в Канзасе, пишет ua.news

56-летний Джон Кристофер Коллетти попал в казино MGM Grand Detroit под видом другого человека и использовал украденные персональные данные VIP-клиентов казино, сообщает Clickondetroit.

С помощью поддельного водительского удостоверения Коллетти снял с чужого аккаунта несколько тысяч долларов, после чего вызвал такси и поехал в центральную часть города.

Преступник снял деньги через систему Global Payments Gaming Services Inc., которая используется для богатых клиентов казино.

Коллетти арестовали в Канзасе, когда он пытался повторить свою аферу в одном из местных казино. Полиция изъяла у мужчины 83 фальшивых водительских удостоверения, 14 страховых карт, 19 карт игроков и книги о том, как совершать преступления.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы и выплате в размере $125 тыс. В апреле 2021-го Коллетти признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.