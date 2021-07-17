В НБУ объяснили, почему ликвидировали подразделение по вопросам ПриватБанка

В Национальном банке объяснили, что управление по реализации комплексных проектов создали для координации между субъектами, которые осуществляли юридическое сопровождение по делу ПриватБанка – его ликвидация связана с окончанием действия контрактов с подрядчиками.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В регуляторе напомнили, что системную работу по защите интересов государства в судебных делах, связанных с национализацией ПриватБанка, занимается Юридический департамент НБУ.
Управление по реализации комплексных проектов создавалось для фактической координации между Юридическим департаментом, международными (AlixPartners, Kroll) и украинскими юридическими компаниями. Сейчас же срок действия контрактов истек, по ним были проведены окончательные расчеты, поэтому работа отдельного подразделения стала нецелесообразной.
Работники управления, пожелавшие продолжить работу в регуляторе, были трудоустроены в структурных подразделениях НБУ, отметила пресс-служба.
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В НБУ отмечают, что уже не нуждаются в услугах юркомпаний, потому что национализация банка завершена, рефинансирование погашено, судами в Украине со стороны НБУ занимается его профильное судебное подразделение. Судами в Лондоне, на Кипре, в Израиле и Делавэре по возврату выведенных активов занимаются ПриватБанк и его юридические советники.
“Указанное Управление не имело непосредственного отношения к национализации ПриватБанка, подготовке документов, которые способствовали получению Украиной решения Банка Англии по bail-in, или к судебной работе в Украине и за рубежом, которая велась исключительно силами профильных подразделений НБУ и юридических советников НБУ, согласно заключенным договорам”, – подчеркнули в регуляторе.
Также расформированное управление не привлекалось и не имело отношения к работе с проблемными активами и возврату задолженности по кредитам неплатежеспособных банков.
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