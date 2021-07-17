Предприятия Минэкономики получили почти 12 млрд грн убытков за два года

В течение 2019−2020 годов субъекты хозяйствования, принадлежащие к сфере управления Минэкономики, показали финансовый результат в размере 11,7 млрд грн убытков, сообщил ответственный за проведение аудита член Счетной палаты Цезарь Огонь.
Большинство из этой суммы (свыше 93%) получили хозяйственные общества. Они не перечисляли в госбюджет дивиденды, начисленные на акции.
Аудит показал, что Минэкономики в указанный период неэффективно контролировало деятельность субъектов хозяйствования, в частности, не утвердило стратегических планов 77 из 113 работающих предприятий.
По итогам деятельности за два года чистая прибыль субъектов хозяйствования Минэкономики составила почти 1,3 млрд грн, что на 49% меньше от запланированного показателя. При этом чистые убытки почти втрое превышали план, а количество убыточных предприятий выросло с 26 до 33.
«Аудит показал: Минэкономики не создало эффективной системы внутреннего контроля. Соответствующее структурное подразделение министерства не функционирует», — отметили в Счетной палате.
Также установлено, что доказанные прогнозные показатели поступлений чистой прибыли и дивидендов в общий фонд госбюджета ГНС в среднем обеспечено на уровне 102,5%, или 152 млрд грн. В частности, 88 предприятий обеспечили поступление 1,5%, или 2,25 млрд грн.
При этом почти 56% (1,17 млрд грн) части чистой прибыли (2,1 млрд грн) обеспечено «Полиграфическим комбинатом «Украина» и «Укрхимтрансаммиаком».
Напомним, по итогам апреля-июня 2021 года «Укрзализныця» получила 227,4 млн грн прибыли. В прошлом году госкомпания закончила второй квартал с 1,8 млрд грн убытков. А в первом квартале текущего года сумма чистых убытков достигла 1,7 млрд грн.
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