COVID-сертификат или свидетельство о вакцинации: в чем разница и где получить

На сегодняшний день украинцы могут сформировать для себя как COVID-сертификат, так и международное свидетельство о вакцинации. Эти два документа созданы непосредственно для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств, однако они имеют свои отличия.
Об этом разъясняет НСЗУ.
COVID-сертификат. Сейчас этот документ можно сформировать в бета-тестировании в мобильном приложении “Дія”. Однако период тестирования уже заканчивается и скоро все пользователи “Дія” смогут сформировать COVID-сертификаты для себя.
Впоследствии сертификат можно будет получить также и у семейного врача. Формирование документа будет происходить на основе данных, внесенных врачом для пациента в электронной медицинской карте.
Также COVID-сертификат может быть сформирован в случае получения полного курса вакцинации от коронавируса, в случае перенесения болезни или на основе отрицательного результата ПЦР-теста.
Сертификат будет использоваться как внутри Украины (в частности, для посещения массовых мероприятий), так и для зарубежных путешествий. Впрочем, пока правительство только работает над взаимном признании документов с другими странами.
Международное свидетельство о вакцинации. Документ могут получить те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19. В то же время свидетельство можно использовать для путешествий за границу.
Такой документ можно получить только в бумажной форме у семейного врача или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения.
Указанный документ уже ратифицирован Украиной и международным сообществом.
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