«Тарифная» комиссия оштрафовала Львовгаз на 425 тысяч гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компанию-оператора газораспределительной сети «Львовгаз» на 425 тыс. грн.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 23 июля.

Проект решения предусматривал наложение штрафа в размере 102 тыс. грн, однако из-за многочисленных нарушений Львовгаза председатель Комиссии Валерий Тарасюк во время обсуждения предложил повысить штраф до 425 тыс. грн.

В частности, отметили в НКРЭКУ, Львовгаз регулярно нарушал сроки поверки счетчиков потребителей; не выполнял обязательства по установлению счетчиков тем потребителям, которые в этом нуждались. Кроме того, компания не выполнила план развития газораспределительной системы на следующие 10 лет.

По состоянию на 1 мая этого года общая задолженность Львовгаза перед АО «Укртрансгаз» составила 2,108 млрд грн, перед ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» — 20,934 млн грн.

Как сообщалось, 7 июля НКРЭКУ оштрафовала двух операторов газораспределительных сетей на общую сумму 204 тыс. грн за нарушение лицензионных условий.