Экономист рассказал об ударе по бизнесу из-за минувших локдаунов

12% малого и среднего бизнеса закрылись вследствие минувших локдаунов.
Об этом во время программы «Право на Голос» в информационном агентстве Голос UA рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
«В целом, предприятий, которые пострадали от пандемии, около 22%», – сообщил эксперт.
Он указал, что почти 12% малого и среднего бизнеса закрылись вследствие минувших локдаунов.
«Это предприятия из сферы транспорта, общепита и торговли», – объяснил экономист.
По словам спикера, 10% из пострадавших бизнесов, сумели восстановить свою работу, после карантина.
«Что ждет малый и средний бизнес – тяжело спрогнозировать. Все зависит от того, насколько будут жесткие будущие карантинные ограничения. Правительству будет невыгодно снова устанавливать жесткие рамки для населения, так как уровень дохода у всех упал и еще один жесткий карантин общество просто не выдержит», – подытожил эксперт.
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