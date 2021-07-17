Когда на дворе пандемия, а денег нет: история агробизнеса, которому помогли кредиты 5-7-9%

Для того чтобы аграрий получил хороший урожай, в каждый гектар нужно вложить от 25 до 40 тыс. гривен, в зависимости от культуры. Однако, когда с/х предприятие имеет около 4 тыс. га площадей, а на дворе – очередная волна пандемии, таких денег может не быть.
Об этом говорит владелец «Агрофирмы Колос» Леонид Центило в спецпроекте Finance.ua Как работают кредиты 5-7-9%, где мы рассказываем реальные истории из жизни предпринимателей в трудные времена пандемии и кредиты для бизнеса по условиям госпрограммы.
Предприятие Леонида обрабатывает огромные площади земли и имеет полный цикл производства сельхозкультур: от посадки до продажи расфасованных круп и выпечки хлеба. Более того, бизнесмен развивает свое животноводство (овцеводство, коневодство, рыбное хозяйство) и садоводство. Есть также собственное научное направление, в котором задействовано около 40 сотрудников.
Понятно, что при условии ведения такого разветвленного бизнеса, предпринимателю часто приходится сталкиваться с нехваткой оборотного капитала. Сейчас, во время пандемии, этот вопрос стоит особо остро.
Леонид Центило, владелец «Агрофирмы Колос»
«Прошлый год был тяжелым для всех, в том числе и аграриев. В одном только растениеводстве мы недополучили около 50 миллионов гривен», – сетует Центило. При этом затраты на посевную постоянно растут.
Где искать выход из ситуации? При любых условиях останавливать работу бизнеса – совсем не вариант. Где же брать деньги на все затраты?
В такой ситуации могут выручить банковские кредиты. Именно этот инструмент выбрал и агробизнесмен Леонид Центило. По его словам, банки охотно выдают кредиты для крупного и прозрачного бизнеса. Вопрос стоял лишь в процентной ставке…
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