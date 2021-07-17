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В Укртрансбезопасности «изобрели» новый штраф

В Укртрансбезопасности «изобрели» новый штраф

Штрафы за нарушение правил грузовых перевозок предусмотрены в Законе «Об автомобильном транспорте» №2344-III.

Об этом пишет Дорожный адвокат

При этом в Законе отведено специальную категорию административно-хозяйственных штрафов за перевозку грузов с превышением весовых норм без соответствующего разрешения – абз.14-16 ч.1 ст.60 Закона. То есть, в соответствии с данными нормами, штрафы применяются при перевозке груза без соответствующего разрешения в случае превышения весовых норм:

  • от 5% до 10% – штраф в размере 8500 грн. (абз.14)
  • более 10%, но не более 20% – штраф в размере 17 000 грн. (абз.15)
  • более 20% – штраф в размере 34 000 грн. (абз.16).

Итак, при перевозке груза без соответствующего разрешения штрафы применяются при превышении весовых норм от 5% и выше.

Однако этого работникам Укртрансбезопасности оказалось недостаточно. Поэтому они начали применять «новый» штраф – за превышение весовых норм при перевозке грузов от 2% до 5%.

При применении этого штрафа Укртрансбезопасность ссылается на абз.3 ч.1 ст.60 Закона №2344-III, который предусматривает штраф 1700 грн за перевозку грузов без оформления документов, перечень которых определен ч.4 ст.48 Закона. Квалифицируют такие факты как перевозка грузов с превышением весовых норм от 2% до 5% без соответствующего разрешения.

Однако, существует правовой принцип «non bis in idem» – «дважды за одно и то же правонарушение». Содержание этого принципа – запрет привлекать физическое или юридическое лицо дважды к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

В это же время, лицо может быть привлечено за одно и тоже правонарушение к различным видам ответственности, в частности, нести гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, не противоречит принципу «non bis in idem».

В соответствии со статьей 61 Конституции Украины «никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение».

С учетом указанных принципов, в Законе и предусмотрели специальную категорию административно-хозяйственных штрафов за перевозку грузов с превышением весовых норм от 5% и выше без соответствующего разрешения.

Как пишет “Дорожный адвокат”, по ошибочной логике Укртрансбезопасности, при условии превышения весовых параметров более 5% есть право за одно нарушение (превышение весовых норм) вынести постановление на основании абз.3 ч.1 ст.60 и одновременно на основании абз.14-16 ч.1 ст. 60 Закона.

По материалам Finance.UA
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