Цены на подержанные авто в США стали снижаться

За время пандемии цены на подержанные авто в США выросли на 40%, новые автомобили тоже подорожали, а некоторые просто исчезли из автосалонов из-за недостатка у производителей комплектующих. И только сейчас ценники на подержанные авто в США стабилизировались и даже немного пошли вниз.
Причина – спрос на подержанные авто существенно упал. Ведь большинство людей, которые хотели приобрести собственное авто из-за нежелания ездить в общественном транспорте, уже сделали это в течение года. Другие, учитывая рост цен, отказались от покупки. Именно на последних рассчитаны скидки, которые снова начали появляться в автосалонах и на площадках подержанных авто в США.
Один из продавцов авто с пробегом в Детройте отметил, что в последнее время спрос на авто снизился как в онлайн-торговле, так и среди пешеходного трафика. И чтобы вернуть заинтересованность у людей, которые не могут себе позволить авто по высоким ценам, продавец объявил о скидках. Пока что они небольшие – 500 долларов на автомобили за 20 000 долларов, но это уже первый “звоночек”.
Другой фактор ценообразования – наличие предложений для продажи – также понемногу стабилизируется. По данным Cox Automotive, у дилеров в прошлом месяце было достаточно транспортных средств, чтобы удовлетворить спрос в течение 34 дней. Это на 11 дней меньше, чем в том же месяце 2019 года, который был нормальным для продажи подержанных автомобилей.
Большинство аналитиков сходится на том, что пик максимальных цен на подержанные авто уже пройден. В июне 2021 года средняя розничная цена подержанного автомобиля составляла 25 000 долларов, это рекорд. Некоторые двухлетние подержанные автомобили стоили дороже, чем когда они были новыми в автосалоне.
Особенно пострадали покупатели с низким уровнем дохода. Тот, кто вынужден был приобрести подержанный автомобиль, чтобы ездить на работу, часто ограничивался транспортными средствами с пробегом 100 000 км и более (более 160 тысяч км). Однако средняя цена даже этих автомобилей выросла за прошлый год на 31% – до 16 489 долларов, сообщает Edmunds.com. Покупка какой-либо машины стала для многих американцев недоступна.
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