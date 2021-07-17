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Как будет выглядеть новый Chery QQ (фото)

Как будет выглядеть новый Chery QQ (фото)

Ультракомпактный электромобиль Chery QQ, который станет наследником популярной в свое время модели китайского автомобильчика, впервые появился на фотографиях.

Как видим, на машине установлена U-образная светотехника, которая хоть и минималистична, выделяется на фоне более простой оптики своих конкурентов. Во всем остальном это обычный электромобиль начального уровня – четырехместный кузов с двумя дверями, крайне компактные габариты и почти никаких претензий на стиль говорят об этом достаточно красноречиво.

Новый Chery QQ является ответом на Wuling Hongguang Mini EV, быстрый рост продаж которого не дает покоя другим китайским производителям. Интересно, что Chery QQ получит приставку “Ice Cream” к названию. Машина будет иметь семь ярких цветов кузова. Кроме того, сообщается, что новинка станет частью новой экосистемы iCar, которая должна объединять все автомобили в едином облаке. Однако заявления об iCar все еще не имеют конкретики, то есть неясно, какие преимущества система может дать пользователям и какой уровень взаимодействия будет доступен.

Технические характеристики тоже пока хранятся в секрете. Напомним, впервые машина с названием Chery QQ появилась в 2003 году. Она была откровенным клоном Daewoo Matiz, что стало причиной для судебных разбирательств со стороны General Motors, которому принадлежал южнокорейский бренд. В 2013 году вышло второе поколение модели, которое получило более оригинальный экстерьер и выпускается до сих пор. Новый электрический Chery QQ Ice Cream должен дебютировать в ближайшие месяцы.

По материалам Телеканал новин 24
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