Минэкономики установило новые максимальные цены на горючее

22 июля 2021 года на сайте Министерства экономики Украины обнародованы новые расчеты средней стоимости 1 литра бензина и дизельного топлива (ДТ) на третью декаду июля (с 24.07.21р. по 03.08.21р.), к которым добавляется максимальная торговая наценка.
На основании расчетов АО «Национальная акционерная компания» Нафтогаз Украины «с учетом цен на мировых биржах определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,25 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,64 гривен.
Учитывая размер максимальной торговой наценки, согласно постановлению КМУ от
1л. дизтоплива — 29,25 грн./л (- 0,35 грн.)
1л. бензина — 31,64 грн./л (- 0,23 грн.)
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