В «Борисполе» отменили досмотр на входе в терминал D

В аэропорту «Борисполь» убрали со входа в терминал D рентгено-телевизионные интроскопы, из-за которых постоянно образовывалась очередь аж на улицу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что упрощена процедура и ускорено прохождение контроля на входах в терминал D. Теперь сотрудники проверяют только паспорта пассажиров и посадочные билеты.
«Центром внимания аэропорта является пассажир. Мы прислушиваемся к комментариям и пожеланиям наших гостей. Как результат — сегодня сняли пункты осмотра и сделали проще процедуру входа в терминал, при этом не снизив уровень безопасности. Наша цель — стать family friendly», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.
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