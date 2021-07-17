Goldman Sachs: 60% семейных офисов заинтересованы в криптовалютах

Все больше семейных офисов обращают внимание на криптовалюты, свидетельствуют данные Goldman Sachs.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на опрос банка, в котором приняли участие более чем 150 семейных офисов по всему миру, 15% уже инвестируют в криптоактивы.
Еще 45% респондентов заинтересованы в хеджировании рисков от инфляции и других «макроэкономических изменений после года беспрецедентных монетарных и фискальных стимулов» с помощью цифровых валют.
Из участвовавших в опросе компаний 22% управляют активами на сумму более $5 млрд, 45% — на сумму от $1 до $4,9 млрд. Семейные офисы занимаются управлением капиталом богатых семей.
Напомним, согласно исследованию Fidelity Digital Assets, 70% институциональных инвесторов рассчитывают в будущем вложиться в проекты криптоиндустрии.
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