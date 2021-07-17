Вся линейка iPhone будет поддерживать 5G со следующего года — СМИ

Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет поддерживать технологию связи 5G.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Таким образом, в следующем году новых iPhone с поддержкой 4G не будет.

Ожидается, что первые 5G-iPhone появятся на рынке уже в первой половине 2022 года. В этих устройствах будет установлен процессор A 15, а обеспечивать связь будет 5G модем Qualcomm X60.

Apple значительно отстает с производством 5G-смартфонов, ведь его конкуренты Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi и Huawei Technologies представили собственные 5G-смартфоны еще в 2020 году.

Также отмечается, что компания откажется от обновления версии iPhone Mini в следующем году, поскольку эта модель смартфона с меньшим экраном не смогла завоевать популярность у потребителей.