ГФС изъяла более 4 млн пачек контрафактных сигарет на четверть миллиарда

Государственная фискальная служба изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГФС в Facebook.
ГФС продолжает держать на высоком уровне эффективность работы службы по борьбе с теневым рынком подакцизных товаров. Борьба с незаконным оборотом табачных изделий набирает обороты.
Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы провели санкционированные судом обыски складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются оптовой торговлей табачных изделий.
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