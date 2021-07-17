ГФС изъяла более 4 млн пачек контрафактных сигарет на четверть миллиарда

Государственная фискальная служба изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГФС в Facebook.

ГФС продолжает держать на высоком уровне эффективность работы службы по борьбе с теневым рынком подакцизных товаров. Борьба с незаконным оборотом табачных изделий набирает обороты.

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы провели санкционированные судом обыски складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются оптовой торговлей табачных изделий.