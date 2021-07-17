Как восстановить утерянные номерные знаки

Для восстановления поврежденных, утраченных или похищенных номерных знаков транспортного средства нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД. Там придется пройти процедуру перерегистрации транспортного средства. Занимает такой процесс около двух-трех часов и стоит 600-700 гривен.
Об этом сообщает “Адвокат права”.
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При этом важно знать, что в сервисный центр МВД нужно доставить автомобиль для экспертного осмотра. Однако за то, что без номеров ездить на машине нельзя – придется пользоваться услугами эвакуатора. Иначе есть риск получить штраф в размере 850 грн за езду без номеров.
При перерегистрации транспортного средства необходимо предоставить:
Администратором сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных АИС «Номерной знак» производится перерегистрация транспортного средства. Вместо утерянных или непригодных для пользования номерных знаков на основании заявления владельца или его представителя выдаются новые свидетельство о регистрации и номерные знаки.
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