СБУ раскрыла масштабную схему на документах для моряков на 150 млн долл.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Следственные действия происходили при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.
Об этом сообщает сайт СБУ.
Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.
Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал более 150 млн долларов США.
В этой схеме были объединены работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение «помогали» морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.
Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов.
Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования.
Вознаграждение «агенту» составляло 3-8 тыс. долларов в зависимости от должности моряка.
Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.
Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства.
У злоумышленников было несколько групп в различных месседжерах, где они координировали свою работу.
На данный момент реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.
СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу.
Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы в ходе масштабной спецоперации. Ее проводили киберспециалисты ДКИБ СБУ и Главное управление СБУ в АР Крым.
Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, ведутся следственные действия.
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