НБУ обжалует судебные решения об исключении «Укринбанка» из Госреестра банков

НБУ сообщил, что
Истцами в этом деле являются миноритарные акционеры ПАО «Украинский инновационный банк» Эдуард Карякин, Алексей Морозов и Сергей Скрипкин.
Как отмечает НБУ, «это очередная попытка акционеров банка избежать его ликвидации в порядке, определенном Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, что противоречит предписаниям Закона Украины „О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности“ от 13 мая 2020 года № 590-IX».
Согласно этому закону независимо от факта отмены в судебном порядке решений Национального банка по выводу банков с рынка ликвидация банка должна быть завершена Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
«Национальный банк считает судебные решения незаконными и необоснованными и обжалует их в кассационном порядке. Ликвидация неплатежеспособного банка является необратимым процессом, а любые попытки со стороны его акционеров ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов неплатежеспособных банков», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
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