НБУ обжалует судебные решения об исключении «Укринбанка» из Госреестра банков

НБУ сообщил, что 21.07.2021 Шестой апелляционный админсуд полностью отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Нацбанка и оставил в силе постановление Окружного админсуда г. Киева от 19.04.2021 в деле № 826/5325/16 об исключении ПАО «Украинский инновационный банк» из Государственного реестра банков Украины.

Истцами в этом деле являются миноритарные акционеры ПАО «Украинский инновационный банк» Эдуард Карякин, Алексей Морозов и Сергей Скрипкин.

Как отмечает НБУ, «это очередная попытка акционеров банка избежать его ликвидации в порядке, определенном Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, что противоречит предписаниям Закона Украины „О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности“ от 13 мая 2020 года № 590-IX».

Согласно этому закону независимо от факта отмены в судебном порядке решений Национального банка по выводу банков с рынка ликвидация банка должна быть завершена Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

«Национальный банк считает судебные решения незаконными и необоснованными и обжалует их в кассационном порядке. Ликвидация неплатежеспособного банка является необратимым процессом, а любые попытки со стороны его акционеров ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов неплатежеспособных банков», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.