Квартплата за рубежом: ТОП стран с самыми высокими затратами на аренду

Аналитики сравнили стоимость аренды трехкомнатной квартиры со стоимостью проживания для семьи из четырех человек. Эксперты принимали во внимание развитые страны в соответствии с индексом человеческого развития ООН.
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Страны с самыми высокими затратами на аренду недвижимости:
В перечень также попали ОАЭ, Кувейт, Ирландия, США, Бахрейн, Австралия и Новая Зеландия.
Страны с самыми низкими затратами на аренду по сравнению с расходами на жизнь семьи:
Также в ТОП-10 стран с наиболее доступной арендой по сравнению с другими расходами попали Аргентина, Хорватия, Латвия, Болгария, Эстония, Уругвай и Румыния.
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