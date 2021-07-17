Квартплата за рубежом: ТОП стран с самыми высокими затратами на аренду

Аналитики сравнили стоимость аренды трехкомнатной квартиры со стоимостью проживания для семьи из четырех человек. Эксперты принимали во внимание развитые страны в соответствии с индексом человеческого развития ООН.

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Страны с самыми высокими затратами на аренду недвижимости:

Гонконг. Доля расходов на аренду – 50,25%, средняя аренда в месяц – 3782 доллара (102,8 тыс. грн), ежемесячные расходы на семью из четырех человек – 3744 доллара (101,8 тыс. грн);

Сингапур. Доля расходов на аренду – 47,08%, средняя аренда в месяц – 3087 долларов (84 тыс. грн), ежемесячные расходы на семью из четырех человек – 3470 долларов (94,3 тыс. грн);

Катар. Доля расходов на аренду – 43,73%, средняя аренда в месяц – 2336 долларов (63,5 тыс. грн), ежемесячные расходы на семью из четырех человек – 3007 долларов (81,8 тыс. грн).

В перечень также попали ОАЭ, Кувейт, Ирландия, США, Бахрейн, Австралия и Новая Зеландия.

Страны с самыми низкими затратами на аренду по сравнению с расходами на жизнь семьи:

Саудовская Аравия. Доля расходов на аренду – 19,07%, средняя аренда в месяц – 581 доллар (15,8 тыс. гривен), ежемесячные расходы на семью из 4 человек – 2465 долларов (67 тыс. грн);

Греция. Доля расходов на аренду – 19,73%, средняя аренда в месяц – 618 долларов (16,8 тыс. гривен), ежемесячные расходы на семью из 4 человек – 2133 долларов (58 тыс. грн);

Турция. Доля расходов на аренду – 20,11%, средняя аренда в месяц – 341 доллар (9,3 тыс. грн), ежемесячные расходы на семью из 4 человек – 1 355 долларов (36,9 тыс. грн).

Также в ТОП-10 стран с наиболее доступной арендой по сравнению с другими расходами попали Аргентина, Хорватия, Латвия, Болгария, Эстония, Уругвай и Румыния.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в январе 2021 средняя плата по Украине за аренду 1-комнатной квартиры на месяц за год выросла на 5,5% с 3 701 до 3 903 гривен.

На первом месте по стоимости аренды город Киев – 7624 грн. Далее идут Одесская область (5029 гривен), Харьковская (4862 гривны) и Львовская области (4776 гривен);