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В Украине запустят электронную торговлю биотопливом, которое может заменить газ

В Украине запустят электронную торговлю биотопливом, которое может заменить газ

В Украине намерены запустить систему электронной торговли твердым биотопливом и утвердить требования к его качеству. Это предусмотрено законопроектом Министерства энергетики и Госэнергоэффективности, который готов к внесению на рассмотрение Кабинета министров, сообщила замминистра Юлия Пидкоморна.

Документ предусматривает создание рыночного механизма торговли биотопливом — единой системы электронной торговли (СЭТ). В 2021 году 20% такого топлива должно продаваться через СЭТ, а к 2025 году — 100%. За нарушения условий торговли введут административную ответственность.

Также законопроект утверждает требования к качеству твердого биотоплива, которое продается на бирже.

По словам Пидкоморной, Украина имеет значительный потенциал заменить природный газ эко-топливом.

«В Украине ежегодно образуется около 94 млн тонн отходов сельскохозяйственных культур. Из них 37% (34 млн тонн) — это доля, которая реально доступна и которую можно использовать в энергетическом секторе. Потенциал замещения природного газа из отходов сельского хозяйства составляет 9,3 млрд куб. м ежегодно», — отметила замминистра.

Она добавила, что за последние 6 лет в Украине уже введено более 2,4 ГВт мощностей на биомассе. Это удалось благодаря созданию государственного механизма стимулирования: введение тарифа на тепло из биомассы на уровне 90% тарифа на тепло из газа, сохранение «зеленого» тарифа на электроэнергию из биомассы на уровне 12,39 евроцентов / кВт до 2030 года и другое.

По материалам УБР
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