Только половина таможенников успешно прошли тестирование – Минфин

56% сотрудников таможенной службы показали положительный результат на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности, а также тест на благонадежность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В то же время, 10,5% таможенников не рекомендуются к прохождению службы.

В целом в тестировании приняли участие 9 048 человек, 495 из них получили отличные результаты по всем трем тестам. Наибольший процент отличников (9%) – на Буковинской и Полесской таможнях.

При этом, самый высокий уровень благонадежности показали Подольская таможня (Хмельницкая область) – 75%, Северная таможня (Черниговская область) – 65,3%, Киевская таможня (Черкасская область) – 69,5%.

Больше всего не рекомендованных к прохождению службы оказалось на Азовской таможне – 22,6%.

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, важно, чтобы опыт, полученный в ходе пилотного проекта, в дальнейшем реализовывался во время регулярных и системных аттестаций квалификации и благонадежности таможенников. Для этого необходимо принятие соответствующих законодательных изменений.