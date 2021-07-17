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Как проверить, не внесены ли вы в реестр должников

Как проверить, не внесены ли вы в реестр должников

Чтобы сведения о должнике исчезли из реестра, необходимо закрытие исполнительного производства. Самый быстрый способ – погасить долг и обратиться к исполнителю.

Об этом пишет Минюст.

Если же вы считаете, что ваши данные внесли в реестр незаконно – решить проблему можно только через суд.

Для должников, которые внесены в реестр, действуют определенные ограничения:

  • запрет открытия счетов в банке;
  • запрет нотариусам на совершение сделок (продажа, покупка и т. п);
  • запрет на выезд из страны (это чаще всего касается неплательщиков алиментов);
  • банки могут заблокировать ваши текущие счета и списать с них долги.

Как проверить, не внесены ли вы в реестр должников:

Самый простой способ проверить, внесены человека в реестр должников – на сайте исполнительной службы. Там можно проводить поиск, введя фамилию, имя, отчество человека и дату его рождения.

Найти юрлицо в реестре должников:

  • нужно ввести код ЕГРПОУ и пролистывать страницу до раздела «Исполнительные производства».
  • или же ввести код на сайте исполнительной службы.

Стоит отметить, что удаление данных из реестра должников производится исполнителем только после полного погашения долга или по решению суда ⚖ о том, что исполнительное производство было возбуждено неправомерно.

После прекращения исполнительного производства в течение 5 календарных дней судебный исполнитель направляет в департамент по исполнению судебных актов и в погранслужбу соответствующую информацию, которая является основанием для исключения должника из реестра.

По материалам Finance.UA
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