Чтобы сведения о должнике исчезли из реестра, необходимо закрытие исполнительного производства. Самый быстрый способ – погасить долг и обратиться к исполнителю.

Об этом пишет Минюст.

Если же вы считаете, что ваши данные внесли в реестр незаконно – решить проблему можно только через суд.

Для должников, которые внесены в реестр, действуют определенные ограничения:

запрет открытия счетов в банке;

запрет нотариусам на совершение сделок (продажа, покупка и т. п);

запрет на выезд из страны (это чаще всего касается неплательщиков алиментов);

банки могут заблокировать ваши текущие счета и списать с них долги.

Как проверить, не внесены ли вы в реестр должников:

Самый простой способ проверить, внесены человека в реестр должников – на сайте исполнительной службы. Там можно проводить поиск, введя фамилию, имя, отчество человека и дату его рождения.

Найти юрлицо в реестре должников:

нужно ввести код ЕГРПОУ и пролистывать страницу до раздела «Исполнительные производства».

или же ввести код на сайте исполнительной службы.

Стоит отметить, что удаление данных из реестра должников производится исполнителем только после полного погашения долга или по решению суда ⚖ о том, что исполнительное производство было возбуждено неправомерно.

После прекращения исполнительного производства в течение 5 календарных дней судебный исполнитель направляет в департамент по исполнению судебных актов и в погранслужбу соответствующую информацию, которая является основанием для исключения должника из реестра.