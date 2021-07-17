Чтобы сведения о должнике исчезли из реестра, необходимо закрытие исполнительного производства. Самый быстрый способ – погасить долг и обратиться к исполнителю.
Об этом пишет Минюст.
Если же вы считаете, что ваши данные внесли в реестр незаконно – решить проблему можно только через суд.
Для должников, которые внесены в реестр, действуют определенные ограничения:
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должников:
Самый простой способ проверить, внесены человека в реестр должников – на сайте исполнительной службы. Там можно проводить поиск, введя фамилию, имя, отчество человека и дату его рождения.
Найти юрлицо в реестре должников:
Стоит отметить, что удаление данных из реестра должников производится исполнителем только после полного погашения долга или по решению суда ⚖ о том, что исполнительное производство было возбуждено неправомерно.
После прекращения исполнительного производства в течение 5 календарных дней судебный исполнитель направляет в департамент по исполнению судебных актов и в погранслужбу соответствующую информацию, которая является основанием для исключения должника из реестра.
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