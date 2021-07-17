Сколько электроэнергии потребляет биткоин

Одна транзакция с криптовалютой потребляет в среднем до 1752,79 КВт-ч электрической энергии. Это эквивалентно просмотру 138 762 часов видео на YouTube или проведению 1,8 млн транзакций через традиционную платежную систему.
Именно через огромный углеродный след некоторые страны принимают решение о запрете майнинга криптовалют.
Об этом свидетельствуют результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist, пишет Business Insider India. Углеродный след – это количество парниковых газов, генерируемых в результате определенных действий, например, майнинга криптовалюты.
В течение года объем энергии, используемой при добыче Bitcoin, равен количеству потребления энергии Швецией.
Но в отличие от Швеции, где почти половина энергии производится из возобновляемых источников, установки для майнинга криптовалют сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание ископаемого топлива, в частности угля.
Согласно отчету, если бы биткоин был страной, на него приходилось бы 3,2% от общего потребления энергии в США.
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