Сколько электроэнергии потребляет биткоин

Одна транзакция с криптовалютой потребляет в среднем до 1752,79 КВт-ч электрической энергии. Это эквивалентно просмотру 138 762 часов видео на YouTube или проведению 1,8 млн транзакций через традиционную платежную систему.

Именно через огромный углеродный след некоторые страны принимают решение о запрете майнинга криптовалют.

Об этом свидетельствуют результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist, пишет Business Insider India. Углеродный след – это количество парниковых газов, генерируемых в результате определенных действий, например, майнинга криптовалюты.

В течение года объем энергии, используемой при добыче Bitcoin, равен количеству потребления энергии Швецией.

Но в отличие от Швеции, где почти половина энергии производится из возобновляемых источников, установки для майнинга криптовалют сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание ископаемого топлива, в частности угля.

Согласно отчету, если бы биткоин был страной, на него приходилось бы 3,2% от общего потребления энергии в США.