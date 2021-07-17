Шахты с задолженностью по зарплатам направят на их выплату 80% дохода от реализации продукции

Шахты, имеющие задолженность по заработной плате перед шахтерами, будут обязаны направлять на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции.
Об этом известно из заседания Кабинета Министров 21 июля.
«Правительство утвердило изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли. Отныне шахты, имеющие задолженности перед работниками, должны в обязательном порядке направить на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции», — сообщил премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, это будет способствовать тому, чтобы шахтерские предприятия рассчитались за старые долги по зарплате и не создавали новые.
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