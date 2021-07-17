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Кабмин принял решение, необходимое для создания Центров Индустрии 4.0 в регионах

Кабмин принял решение, необходимое для создания Центров Индустрии 4.0 в регионах

Кабинет министров принял решение, которое позволит создавать в регионах Центры Индустрии 4.0 на базе индустриальных и научных парков, университетов.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 21 июля.

По его словам, основная задача — координация процесса внедрения и разработки перспективных технологий, подготовка соответствующих специалистов, формирование связей между бизнесом, который разрабатывает современные технологии, и производственными предприятиями.

«Центры Индустрии 4.0 должны стать важным инструментом инновационного развития на региональном уровне и занять особое место в просветительском, научном и образовательном процессах.
Именно для этого мы хотим привлекать украинские университеты, а также наладить сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов и международными фондами», — написал премьер.

По материалам Економічна Правда
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