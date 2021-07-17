Топ-20 новых легковушек первой половины 2021 года (инфографика)

Текущий год, по крайней мере первые его 6 месяцев, оказался несколько успешнее для продавцов новых авто, чем предыдущий. Уже суммарно реализовано 50 тысяч новых легковых машин, а за такой же временной отрезок 2020-го было лишь 37 тыс. первых регистраций таких ТС.
Об этом пишет auto.ria.
Поэтому если такие темпы сохранятся, дилеры до конца года смогут отчитаться о 100 тысячах авто, которые нашли новых владельцев, что будет рекордным значением по меньшей мере за 5 лет.
Среди отдельных марок сохраняется лидерство Renault и Toyota, и если в прошлом году французский производитель опередил японского, то сейчас, по итогам 6-ти месяцев преимущество у Toyota.
Далее, с заметным отрывом от этой двойки идет следующая – KIA и Skoda, за которыми после еще одной ступеньки на диаграмме разместились все остальные марки.
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