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Самые популярные легковые фургоны в Украине

Самые популярные легковые фургоны в Украине

Топ-10 небольших грузовиков, которыми можно управлять с водительским удостоверением категории «В», обнародовал портал Auto.Ria.

В Украине грузовые «бусы» и легковые фургоны эксплуатируются преимущественно как универсальные или пассажирские, в «чисто грузовом» исполнении доля таких на вторичном рынке сравнительно невелика. И все же есть немало ситуаций, когда нужен грузовой вариант.

Именно такие мы сейчас рассмотрим. Это 10 небольших легковых фургонов, меньше «бусов» и с гораздо большим грузовым отделением, чем у классических седанов или даже универсалов.

Какие из них пользуются наибольшим спросом, определили на основе открытых данных ГСЦ МВД, приняв во внимание количество первых регистраций и сделок купли-продажи для этих моделей в грузовом исполнении, которые были проведены за 6 месяцев 2021 года.

Интересно, что средний возраст «коммерсантов», попавших в этот рейтинг, составляет 7 лет. У большинства моделей самый популярный год выпуска 2016-й. Тут дает о себе знать акциз на грузовики, который возрастает в 40 раз, если возраст авто превышает 5 лет.

«Самым молодым» по среднему возрасту рыночного массива оказался Renault Dokker (подавляющее число этих авто выпущено в 2017 году), а «самые старые» — Peugeot Partner, среди которых преобладают машины 2007 года выпуска.

По материалам Finance.UA
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