Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы

Осенью в столице и ряде украинских городов будет повышение тарифов на горячую воду и отопление.
В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%.
Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными» и не могут обеспечивать предоплату за газ.
Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.
«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», — сказал Пантелеев.
Сколько будем платить с 1 октября:
Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м, поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.
Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.
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