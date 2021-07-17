Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы

Осенью в столице и ряде украинских городов будет повышение тарифов на горячую воду и отопление.

В среднем ожидается повышение тарифов на 30−40%.

Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными» и не могут обеспечивать предоплату за газ.

Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.

«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», — сказал Пантелеев.

Сколько будем платить с 1 октября:

теплоснабжение — 2151,77−2433,90 грн за 1 гигакалорию в зависимости от типа дома;

горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб.;

отопление в домах без счетчика — около 53,2 грн/м².

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м, поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.