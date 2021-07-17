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В Украине увеличат количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог

В Украине увеличат количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог

Национальная полиция Украина увеличит количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог. В выходные и праздничные дни к несению службы будут привлекаться дополнительные наряды полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что в ведомстве начинаются комплексные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

«Хочу подчеркнуть активизацию работы в направлении контроля за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль за соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина людей, в том числе соблюдение ими противоэпидемических мер», — отметил он.

Кроме того, полицейские акцентируют внимание на выявлении фактов нарушения правил проезда транспортных средств, чьи габаритные или весовые параметры превышают нормативные. А также обеспечат осуществление усиленных мер габаритно-весового контроля.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий отметил, что в течение месяца в государстве продлится комплекс мероприятий под условным названием «Безопасные автомобильные дороги», которые должны быть проведены для снижения уровня аварийности во всех областях, на всех участках дорог.

Особое внимание необходимо обратить на усиление полицейского присутствия: увеличить количество экипажей патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции, особенно в местах повышенной аварийности, отметил Билошицкий.

По материалам РБК-Украина
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